Omaggio a Dante: ecco chi ha vinto Un Talento per la Scarpa

La creatività made in Italy si prende la sua rivincita e fa filotto sul podio di uno degli storici concorsi dedicati alla calzatura. Giulia Meniconi (nella foto accanto al suo progetto) al primo posto, a seguire Lana Liona Volkov e Manuel Biondini. Non siamo alle olimpiadi della moda, ma all’ultima edizione di Un Talento per la Scarpa che, con il suo omaggio a Dante, ha celebrato i suoi vincitori. In altre parole, il contest messo in campo dall’Associazione Sammauroindustria che coinvolge i principali brand di San Mauro Pascoli. Nell’ordine: Casadei, Giuseppe Zanotti, Pollini, Sergio Rossi, la scuola del Cercal e il Comune di San Mauro Pascoli.

Omaggio a Dante

L’edizione numero 21 ha omaggiato il Sommo Poeta per i 700 anni dalla morte e sul tema della Divina Scarpa ha chiesto a giovani di tutto il mondo di realizzare bozzetti, ricerche stilistiche, collezioni. A partecipare sono stati in 66. Gli stilisti di Sammauroindustria hanno premiato il lavoro della 19enne Giulia Meniconi per “lo stile elegante e misurato per una collezione completa, delicata e graficamente impeccabile”. La vincitrice è, ora, attesa da un periodo formativo al Cercal e da 6 mesi di stage in una delle aziende calzaturiere del distretto romagnolo. Un riconoscimento è andato anche all’Istituto Superiore Marie Curie di Savignano sul Rubicone.

La premiazione

La premiazione è in programma, domani (venerdì 22 ottobre 2021) a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli alle ore 17.00. Nell’occasione sarà presentato il volume Vent’anni di Talenti che racconta i due decenni del concorso. Saranno presenti Cesare Casadei, Marco Piazzi, Riccardo Sciutto e Giuseppe Zanotti. La stessa location sarà teatro dell’esposizione di tutti i lavori che hanno partecipato al concorso. (ff)

