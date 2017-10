L’offerta formativa di Lineapelle Training è in fiera per i professionisti della moda (e per chi voglia diventarlo)

Dalla materia prima, alla lavorazione delle pelli, passando dalla conoscenza dell’articolistica fino alla qualità e sicurezza del prodotto finale. Lineapelle Training organizza corsi di formazione per tutti i professionisti delle destinazioni d’uso della pelle, per gli addetti vendita di negozio e per gli studenti delle scuole di moda. Per incontrare il suo pubblico e per presentarsi a chi ancora non lo conosce, Lineapelle Training partecipa a Lineapelle con uno stand (Padiglione 9, A14). Nata nel 2002, Lineapelle Training fino ad oggi ha formato più di 10.000 partecipanti sia in Italia che all’estero. Lineapelle training: per conoscere il mondo della pelle. (link)