Marche, la specializzazione è un valore: Toolk Academy e La Manuelita formano professionisti della scarpa

Carenza di manodopera specializzata? Nelle Marche le aziende fanno da sé. A Monte Urano partiranno il prossimo 23 ottobre i corsi di formazione gratuiti di Toolk Academy per montaggio, orlatura, taglio pellami, designer calzatura, modellista ed impiegato di produzione, ciascuno della durata di 240 ore. Toolk Academy è un ente di formazione accreditato dalla Regione Marche per la formazione superiore e continua per promuovere la formazione per giovani e meno giovani. Sono iniziate le iscrizioni. L’ammissione ai corsi è subordinata ad una valutazione dopo un colloquio. A Sant’Elpidio a Mare La Manuelita ha in progetto di creare la prima academy della calzatura artigianale 4.0 in Italia. Dovrebbe aprire entro un paio d’anni con la collaborazione di Politecnico di Milano, CNR e Politecnico delle Marche. (mv)