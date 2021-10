Attrarre i giovani non solo si deve: si può. Per Matteo Marzotto (presidente di Mittelmoda) gli strumenti per riuscirci sono il ruolo delle associazioni e quello delle scuole di prossimità. Per Riccardo Sciutto (presidente di CERCAL e CEO di Sergio Rossi) occorre coinvolgere i ragazzi utilizzando il loro stesso linguaggio e i loro stessi canali…

