Mauro Tescaro saluta il Politecnico Calzaturiero. Il Direttore Tecnico dell’istituto di formazione e ricerca terminerà nei prossimi mesi la propria esperienza lavorativa raggiungendo la pensione. Ingegnere elettronico, Tescaro (nella foto) ha contribuito in maniera significativa alla crescita e all’internazionalizzazione del Politecnico. Per esempio, ha ampliato la gamma di strumenti tecnologici in dotazione ad allievi e insegnanti, gettando le basi per lo sviluppo del processo di formazione di giovani provenienti da tutto il mondo.

Dopo una lunga carriera come Direttore Tecnico del Politecnico Calzaturiero, Mauro Tescaro, 63 anni, concluderà la prossima estate il proprio percorso professionale raggiungendo la pensione. La storia della struttura di Vigonza (Padova) che ogni anno forma 300 ragazzi e 1.000 lavoratori del settore, si intreccia con quella dell’ingegnere elettronico che negli anni Ottanta ha aperto il distretto alle nuove frontiere della digitalizzazione.

Innovazione e formazione

Tescaro ha esteso l’innovazione tecnologica alla formazione. Dalle prime lezioni di CAD e computer grafica, all’introduzione della specializzazione nel settore tecnico-sportivo. Parallelamente, ha avviato corsi in diversi ambiti. Per esempio: organizzazione dei processi, Lean Manufacturing, per arrivare alla “costificazione”. In altre parole: la possibilità di valorizzare in modo preciso il costo industriale di un prodotto. “Antesignano nell’applicazione della legge della sicurezza (1994) – si legge in una nota -, il Politecnico ha definito un primo modello nel settore della calzatura coinvolgendo le aziende già dal 1992. Negli anni 2000, la struttura è stata protagonista di ricerche nel campo delle tecnologie di prototipazione rapida, di progetti sull’automazione del processo produttivo. Di recente, ha condotto importanti studi sulla tracciabilità e oggi sta lavorando sui grandi temi dell’Industria 4.0 e della sostenibilità”.

Il commento di Ballin

“A Mauro Tescaro la Riviera del Brenta deve molto, così come l’intero settore calzaturiero veneto e nazionale – commenta il presidente del Politecnico, Franco Ballin -. Grazie a lui il Politecnico è stato, negli anni, precursore dell’innovazione. Basti pensare che numerose aziende calzaturiere da tutta Italia ancora oggi vengono a Vigonza per fare benchmarking. Ovvero: per confrontarsi con l’hub tecnologico del distretto e capire quali macchinari acquisire. È grazie al capitale umano, ai lavoratori delle nostre aziende e a professionalità come quella dell’ingegnere Mauro Tescaro se siamo un punto di riferimento per tutto il mondo“.

