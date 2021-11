Polimoda dona i proventi del concorso Think Bag al Meyer

Talento e solidarietà. La borsa vincitrice del concorso Think Bag sosterrà la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Ha progettato l’accessorio in pelle Natalia Lilian, studentessa del Master in Bag Design di Polimoda (in foto). L’articolo andrà in vendita grazie alla collaborazione con la rivista Leather & Luxury e con la pelletteria fiorentina Loipell.

Il progetto

Il progetto è partito a febbraio 2021. Ai partecipanti di Think Bag, giovani talenti del Polimoda, è stato chiesto di creare un accessorio sulla base di criteri di sostenibilità, fattibilità, design innovativo e funzionalità. Gli studenti hanno preso parte a workshop finalizzati alla progettazione del loro design e alla selezione dei materiali forniti dalle aziende partner di Leather & Luxury. Nell’elenco ci sono Guido Falcini, CDC, Creazioni Lorenza, Ceitex Italia, Air Collection, Materia Prima, Tisses by Banelli e Agile. Accompagnati da un team di esperti, i partecipanti al progetto hanno realizzato i loro prototipi nei laboratori del Polimoda Design Lab di Scandicci.

La vincitrice

Natalia Lilian è una studentessa tedesca del Master in Bag Design. Con la sua Lilia ha convinto sia la giuria tecnica che la giuria popolare online. La sua borsa, in morbida nappa color crema e interamente made in Italy, è stata presentata a Lineapelle e poi prodotta da Loipell in soli 20 esemplari. Questi ora sono in vendita sia sui canali online che nei negozi di SOTF e Playground a Firenze, Mantovani a Figline Valdarno e Ancote a Pavia. Il ricavato della vendita andrà interamente alla Fondazione Meyer dell’Ospedale Pediatrico di Firenze, eccellenza italiana per la cura e la salute dell’infanzia. (mvg)

