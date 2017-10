Prada, il comune di Montevarchi approva la variante: Technical Academy fa un passo avanti

Nuovo passo in avanti per Prada Technical Academy. Il consiglio comunale di Montevarchi (Arezzo) ha infatti approvato l’ultima variante al piano di recupero dell’ex pastificio dove sorgerà l’istituto di formazione fortemente voluto da Patrizio Bertelli. L’accademia formerà professionisti della moda, sempre più rari, con abilità specifiche nei settori della pelletteria, della calzatura e dell’abbigliamento. A trasmettere il know how della prestigiosa maison italiana saranno gli ex dipendenti della stessa, nel frattempo usciti dal mondo del lavoro per godersi la pensione e quindi veri maestri di una tradizione che potrebbe consentire ai più giovani di trovare posto all’interno di Prada. (art)