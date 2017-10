Processo produttivo, pelliccia, norme tecniche: tutti i corsi LP Training per i professionisti della pelle

Si comincia il 29 novembre con il corso (ore 9:00-18:00) su “Il processo produttivo conciario e le caratteristiche del prodotto pelle”. Si continua il giorno successivo (30 novembre) con una panoramica degli articoli con effetti particolari e con un approfondimento dedicato alla pelliccia: “Tipologie, concia e finissaggi; lavorazioni del pelo, aspetti normativi”. Il programma dei corsi riprende a dicembre con un doppio appuntamento sulle norme tecniche per il settore cuoio e il controllo della qualità e sul rapporto tra pelli finite e sostanze chimiche (rispettivamente il 13 e il 14 del mese). Ultima data in calendario, infine, il 17 gennaio 2018, quando tema del seminario saranno cura e manutenzione dei manufatti in pelle. È il programma invernale che Lineapelle Training organizza nella sua sede milanese (via Brisa 3) per tutti i professionisti dell’area pelle. Per i partecipanti sono messi a disposizione gli strumenti per saperne di più sulla pelle, così da scegliere e impiegare i materiali con maggiore consapevolezza. Per maggiori informazioni su programmi, scadenze per le iscrizioni e costi, consultare la pagina dedicata di LP Training.