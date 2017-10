San Mauro Pascoli: CERCAL promuove formazione calzaturiera per disabili. Lo richiede “un’azienda del territorio”

Sistema produttivo calzaturiero e disabilità: mondi inconciliabili? La risposta è no. Ne è convinto CERCAL, la scuola internazionale di calzature di San Mauro Pascoli, che organizza un corso di 300 ore per 10 posti riservato a persone con disabilità. Non è la prima volta che lo fa e la novità è rappresentata dal committente dell’iniziativa: un’azienda del territorio. Alla ricerca di figure da inserire, come previsto dalla Legge 68/99, ha “delegato” la formazione dei giovani a CERCAL, offrendo anche l’opportunità di proseguire il percorso in azienda con successivi tirocini con rimborso spese, propedeutici all’inserimento lavorativo. Le materie affrontate durante il corso riguardano le principali mansioni del sistema calzaturiero: ciclo produttivo della calzatura, tecniche di taglio di pellami e materiali in uso, preparazione e orlatura di tomaie, preparazione e tecniche di montaggio, introduzione alle tecniche di finissaggio, sicurezza nei luoghi di lavoro. Il corso è gratuito, la data ultima di iscrizione è il prossimo 20 ottobre.