Sanremo: tra canzoni e fiori insegnano (anche) la pelletteria. Marche: nuovo corso al Corridoni di Civitanova

Non solo festival e fiori. A Sanremo è d’attualità un’altra parola che inizia per “F” e riguarda la pelle. La parola è “formazione”. Lunedì 12 febbraio, presso i locali del Centro Risorse della Pigna, partiranno infatti i corsi del progetto europeo Interreg tra Francia e Italia: Sanremo sarà il punto di arrivo del lavoro che verrà svolto a Cagliari, Sassari, Nizza e Ajaccio. Tra le attività proposte, si legge su riviera24.it, c’è il corso pratico di pelletteria, il corso di taglio laser e stampa 3D, con utilizzo di programmi Cad. Possono affrontare il percorso giovani, nuovi imprenditori o aziende che vogliono migliorare la specializzazione dei propri dipendenti. All’Ipsia Corridoni di Civitanova Marche arriva invece il nuovo corso triennale di formazione professionale per operatori calzaturieri. Nello stesso istituto sono già attivi il corso per operatore al premontaggio/costruzione della calzatura e il laboratorio fabbrica di scarpe The School of Shoe (nella foto). Tutte le proposte formative sono realizzate grazie a Confindustria Macerata, Assocalzaturifici, alle aziende del territorio (in particolare Il Gergo e Mac Senior). “In questo modo formiamo persone che arriveranno in azienda già consapevoli del ruolo che andranno a svolgere, che sapranno fare quel mestiere. Lavorare in fabbrica oggi non è più un ripiego, chi entra oggi non rimane a fare quel lavoro per sempre, può crescere e acquisire sempre nuove competenze: si impara di continuo” ha detto Salina Ferretti, vicepresidente Assocalzaturifici. (mv)