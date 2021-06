Scandicci, dall’Alta Scuola un corso per persone con disabilità

L’Alta Scuola di Pelletteria Italiana di Scandicci e ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) propongono un corso per dieci persone con disabilità. Il percorso di formazione, totalmente gratuito per i partecipanti, è finanziata da IRFA, Istituto di Riabilitazione e Formazione della stessa ANMIL. Le lezioni inizieranno a settembre 2021 per un totale di 250 ore. Si svolgeranno presso la sede di Scandicci della scuola e in modalità online.

Come partecipare

Per potersi iscrivere, occorre essere disoccupati o inoccupati in cerca di lavoro. Il corso consentirà a dieci persone con disabilità di acquisire una preparazione di base sulle caratteristiche dei diversi tipi di pellame. Non solo: anche sulle diverse fasi del processo di lavorazione, dal prodotto base a quello finito. Infine, approfondirà la conoscenza, l’uso e la manutenzione degli strumenti e dei macchinari. Per il conseguimento dell’attestato di partecipazione è obbligatoria la frequenza di almeno il 70% delle ore, dei moduli di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Diritti e Doveri dei lavoratori. Qui tutte le informazioni operative.

Lavoro e disabilità

“Per noi è importante contribuire alla formazione dei diversamente abili. In questo modo – commenta il presidente dell’Alta Scuola, Franco Baccani – avranno l’opportunità di formarsi con professionalità qualificate e divenire risorse per la pelletteria”. L’associazione ribadisce l’importanza della formazione e dell’inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità: “Al primo posto non può mancare la giusta formazione per evitare infortuni – conclude Vincenzo Municchi, presidente Regione Toscana e Presidente Nazionale IRFA –. Inoltre bisogna tenere in massima considerazione l’adeguatezza del lavoro alle capacità della persona con disabilità, affinché possa diventare una risorsa per tutti”. (mvg)

