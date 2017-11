Scarpa e formazione in Lombardia: via al progetto di Legnano. Coinvolte associazioni e 16 aziende

Saranno 30 i tecnici calzaturieri che verranno formati attraverso 1.000 ore, di cui 460 in alternanza scuola/lavoro, presso l’Istituto Bernocchi di Legnano, capofila del progetto che coinvolge Confindustria Alto Milanese, Confindustria Pavia, Assocalzaturifici, IIS Marcora di Inveruno, Eurolavoro, Arsutoria, Fondazione Roncalli di Vigevano, Laboratorio Atom di Vigevano, Università degli Studi di Pavia e 16 aziende. Il corso si chiama “Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo per il settore calzaturiero lombardo”. Imprenditori e manager insegneranno come progettare e sviluppare i componenti di un prodotto artigianale, eseguire il disegno, collaborare alla realizzazione dei prototipi e alla loro messa in produzione. Alla presentazione del progetto è intervenuta Giovanna Ceolini, vicepresidente di Assocalzaturifici: “Il nostro settore soffre da anni della carenza cronica di tecnici preparati e motivati, nonostante la possibilità di fare carriera e con una remunerazione interessante. Siamo molto soddisfatti che questa iniziativa abbia preso avvio perché consentirà ai giovani di acquisire competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Mi auguro che colgano al volo questa opportunità e che ne comprendano l’importanza e il valore”. Diego Rossetti (F.lli Rossetti) ha rimarcato come il settore calzaturiero locale goda di ottima reputazione in tutto il mondo: “Un patrimonio da difendere proprio per le grandi opportunità che offre”. (mv)