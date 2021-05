Tecnologia conciaria: così Ivo Mancini investe nella formazione

Credere e investire nella formazione. È la missione di Ivo Mancini, imprenditore di Fucecchio (Firenze) che da anni promuove corsi di meccanica per conceria di alta specializzazione. E che non si fa fermare nemmeno dalla pandemia. “Gli studenti continuano a venire – dice Mancini -, ma avevamo bisogno di distanziare ulteriormente le macchine più leggere. Per questo abbiamo scelto di avviare dei lavori per sistemare ulteriori spazi e permettere ai giovani di venire in azienda a imparare un mestiere e dimostrare, soprattutto a se stessi, quello che riescono a creare con le proprie mani”. Nella Scuola di Meccanica, inaugurata nel 2018 all’interno di Futura Lavorazioni Meccaniche di Santa Croce sull’Arno sono, quindi, iniziati i lavori di ampliamento.

Investire nella formazione

Al primo piano di Futura, Mancini ha allestito un’aula didattica nella quale è possibile distanziare di almeno un metro gli studenti dei corsi IeFP e dei moduli professionali per adulti. Sono tutti “investimenti di prospettiva” che l’86enne imprenditore toscano continua a fare, puntando sui giovani e sul coinvolgimento dei lavoratori. “Ogni giorno affido loro un pezzetto dell’azienda”. Mancini si batte affinché le aziende possano avvicinare sempre di più i ragazzi con voglia di imparare, in modo da intercettare, già in età scolastica, quelli che diventeranno nuovi tecnici o professionisti.

Senza aiuti statali

“Un vero imprenditore può fare formazione senza aiuti statali, come ho fatto io – racconta Mancini -. Sarebbe sufficiente permettere agli imprenditori di mettere i propri soldi dentro la propria attività, ma alle stesse condizioni delle banche”. Per affrontare questo tema, il prossimo 8 agosto a Marina di Pietrasanta (Lucca) è già stato fissato un incontro in cui Mancini, insieme ad altri ospiti, affronterà il tema del rapporto tra scuole e aziende. Ma, anche, dell’inserimento dei giovani in un mondo produttivo che rischia di non avere più ricambio generazionale.

Nelle immagini: a destra Ivo Mancini nello spazio che sta ampliando; a sinistra alcuni studenti durante un modulo formativo nella sua azienda (foto scattata prima di Covid e tratta da LinkedIn)

Leggi anche: