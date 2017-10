Un approccio pratico per stimolare la scuola: gli studenti di 3 istituti toscani diventano startupper nel concorso “Fai le scarpe a…”

“Fai le scarpe a …” è un concorso promosso da Confindustria Toscana Nord. Nella sua prima edizione, conclusa da poco, ha coinvolto l’istituto Marchi-Forti di Monsummano, il Sismondi di Pescia e il Pacinotti di Pistoia. Gli studenti si sono trasformati in giovani startupper: hanno creato prima il logo e poi pensato a un business plan per il mercato internazionale. A vincere sono stati 33 alunni, della 5A e della 5C del Marchi-Forti (nella foto, tratta da il tirreno.it), che hanno lavorato in team vincendo un voucher di 400 euro da spendere in materiale scolastico. “Il nostro compito è stimolare la scuola per far capire l’importanza della formazione professionalizzante. E cerchiamo di farlo attraverso un approccio pratico con i settori più tipici del nostro territorio come, nel caso specifico, quello calzaturiero” ha detto Cristiana Pasquinelli, consigliera delegata all’area formazione di Confindustria Toscana Nord. (mv)