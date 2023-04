Arriva Leather Form Lab, scuola di pelletteria per l’alta moda e il lusso. È la risposta marchigiana alla cronica carenza di personale di Studio Immagine Lab, azienda di Porto Sant’Elpidio specializzata in progetti di outsourcing per le griffe. Paolo Mattiozzi e Ilenia Tonelli (nella foto), titolari di Studio Immagine, hanno realizzato una struttura completamente nuova,…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI