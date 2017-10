C’è anche Tigamaro con la sua manovia intelligente in pole position per il premio Smau

Tigamaro (Tolentino) è una delle tre candidate per il premio innovazione Smau, il salone per l’innovazione e il digitale che si svolgerà a Milano dal 24 al 26 ottobre. Smau ha scelto Tigamaro per essere un caso di successo e per l’attrazione degli investimenti, la creazione di reti fra imprese, la valorizzazione del capitale umano e il marketing territoriale. Le altre candidate al premio sono Loccioni e Iguzzini Illuminazione. Dell’innovazione portata da Tigamaro all’interno dei processi produttivi si era interessata anche la Conceria n. 27. “In un mondo connesso per tutta la catena valore “fornitori-impresa-clienti- mercato”, Tigamaro ha sviluppato un software che gestisce in real time ogni singolo ordine: “Per ogni prodotto siamo in grado di conoscere il costo di lavorazione e praticare tutti gli aggiustamenti utili a migliorare in termini di produttività complessiva” ha detto Luca Bortolami (nella foto), ceo dell’azienda. (mv)