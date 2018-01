Industria 4.0: super e iperammortamento prorogati per tutto il 2018

C’è ancora tempo per entrare nella dimensione 4.0. Dopo il lancio dello scorso anno (“Occasione fondamentale per accedere a sgravi fiscali, rinnovare il parco macchine e avviare quelle innovazioni che possono essere mancate in questi anni, per colpa della crisi”, ci disse un anno fa Gabriella Marchioni Bocca, presidente ASSOMAC) il governo raddoppia. La Legge di Bilancio 2018, infatti, prevede la proroga di super e iperammortamento per “beni strumentali a fronte di nuovi investimenti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre”. Le aliquote restano invariate, tranne in un caso, quello del superammortamento, che passa da una maggiorazione del 40 a una del 30%: si arriva così, in totale, al 130%. L’iperammortamento, invece, è confermato: +150%, per un’aliquota complessiva del 250% riferita “agli investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale Industria 4.0”. Maggiorazione del 40% (totale: 140%) “per l’acquisizione di beni immateriali e software”.