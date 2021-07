Welcome to the Big Apple: Lineapelle torna anche a New York

Dopo il lungo, estenuante stop causato dalla pandemia, Lineapelle torna anche a New York. Il salone, infatti, annuncia di aver pianificato il ritorno nella Big Apple che si configurerà come una vera e propria anteprima dell’edizione in calendario a Milano dal 22 al 24 settembre. Ecco i dettagli.

Lineapelle torna anche a New York

Il ritorno di Lineapelle New York è in calendario l’1 e il 2 settembre 2021. Si svolgerà nella consueta location del Metropolitan Pavilion di Manhattan e, a dimostrazione della voglia di ripartire in presenza, hanno già aderito 85 aziende. C’è, però, un fronte di cautela organizzativa e logistica. In altre parole, Lineapelle è in attesa di indicazioni più precise sulle modalità di ingresso negli Stati Uniti in relazione a Covid.

