Il 2017 è stato un anno positivo per il lusso? Il 2018 andrà meglio, sostengono BoF e McKinsey

Previsioni di crescita per tutti i segmenti e per tutti i prodotti. Come il 2017 sia stato per l’industria di lusso un anno di ripartenza ve lo raccontiamo nel n. 40 de La Conceria. Quello che emerge da “the State of Fashion 2018”, report di McKinsey per Business of Fashion, è che alle porte ci attende (o meglio: attenderebbe) un anno altrettanto positivo. La filiera della moda, stando alle risposte di 500 aziende e 230 esperti, va incontro a una crescita media compresa tra il +3,5% e il +4,5%: il lusso assoluto è il segmento crescerà del 4-5%, meglio di quello accessibile (+3,5%-4,5%) e del premium (+3%-4%) Nel 2018 oltre il 50% del giro d’affari proverrà dai cosiddetti mercati non maturi (come Vietnam, India, Romania e Turchia). A proposito dei risultati del prodotto finito, si attende un anno d’oro per abbigliamento (+3%-4%), scarpe (+3%-4%) e accessori (+4,5%-5,5%).