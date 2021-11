No alle acquisizioni. Sì alla crescita delle vendite retail (online compreso). Sì alla Borsa. Ma su LVMH, tra tante risposte assertive, manca una presa di posizione definitiva. Per Andrea Della Valle, patron di Tod’s, una cessione al gruppo francese non è da escludersi. Forse non avverrà a breve. Forse tra due o tre anni, quando…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI