Adieu: il divorzio da Phoebe Philo ormai è a un passo, Céline rinnova l’ufficio stile

Non solo Phoebe Philo starebbe per mollare Céline, ma LVMH avrebbe iniziato i colloqui per trovare il suo sostituto e per ricostruire l’ufficio stile. Malgrado il gruppo francese abbia più volte negato che la stilista (protagonista dal 2008 di un’importante stagione di crescita della maison) possa lasciare l’incarico, voci raccolte da Business of Fashion sostengono che LVMH abbia dato inizio a sondaggi di mercato già da qualche mese. Secondo altri rumor, il divorzio sarebbe stato concordato prima dell’estate e potrebbe consumarsi entro la fine dell’anno. Ancora secondo BOF, tra i candidati spicca Natasa Cagalj (ex Stella McCartney), che porterebbe un approccio stilistico in continuità con quello di Philo, ma Céline starebbe vagliando anche l’ipotesi della promozione interna di Michael Rider (attuale responsabile del ready to wear).