Alexander McQueen vuole superare il miliardo di fatturato

Alexander McQueen intende arrivare al miliardo di fatturato. E sa come farlo. “Vogliamo ampliare l’offerta di calzature, abbigliamento maschile e accessori in pelle”, spiega il CEO Emmanuel Gintzburger. Nella strategia rientra l’aumento dei ricavi da retail. Nel 2014 il marchio, che fa parte del portafoglio di Kering, fatturava 250 milioni di euro. Oggi, secondo le stime degli analisti, dovrebbe essere arrivato a 600 milioni. Alexander McQueen ha presentato il 12 ottobre la sua collezione a Londra.

Il miliardo di fatturato

“Nel 2014 il prêt-à-porter rappresentava poco più della metà delle vendite e la pelletteria solo un quinto – sono le parole di Gintzburger a MFF –. Oggi la diffusione è molto più salutare tra le categorie”. La pelletteria rappresenta uno degli asset strategici del brand: è uno dei pilastri, insieme alla calzatura, della strategia di Gintzburger. Gli altri sono il menswear e il retail. Il marchio gestisce direttamente circa 100 negozi, con un focus su Cina e Corea. Nell’immediato futuro c’è in programma un nuovo negozio a Parigi.

Circolarità

Il CEO di Alexander McQueen ha parlato anche di circolarità: “Non è una scelta. Non ci piace fare paragoni con gli altri, ma se tutti i brand fossero al nostro livello di circolarità il pianeta sarebbe un luogo più sano”. Gintzburger ha anche definito l’attenzione all’ambiente come una ossessione della direttrice creativa della griffe Sarah Burton che “ha sempre avuto un ottimo approccio circolare per tutta la filiera”. (mv)

