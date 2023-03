Per progettare la collezione ha visitato botteghe in tutto il Paese. E in questi viaggi ha conosciuto l’artigiano andaluso cui affidare la lavorazione del cuoio. Maria Grazia Chiuri per la Cruise 2023 di Dior è partita da un presupposto: la Spagna. La direttrice creativa voleva che la capsule rispecchiasse elementi culturali e immaginari (come i…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI