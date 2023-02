“Because he’s happy”: a Pharrell Williams la guida di LV Uomo

Louis Vuitton ha scelto il musicista statunitense Pharrell Williams per sostituire, a oltre un anno dalla sua scomparsa, Virgil Abloh. Williams, 49 anni, produttore musicale e imprenditore dello streetwear, è il nuovo direttore creativo della linea maschile del marchio. È la prima mossa di Pietro Beccari come CEO della griffe da 20 miliardi di euro. La nomina ha effetto immediato e Williams presenterà la sua prima collezione LV durante la settimana della moda maschile di Parigi a giugno.

Una scelta audace

Mentre la popolarità di Abloh è esplosa su scala globale nel corso dei tre anni trascorsi in Vuitton, Pharrell Williams arriva in LV già da celebrità. I due avevano una relazione di lunga data e una reciproca stima. La scelta di Williams, vincitore di 13 Grammy Awards e guru dello streetwear con 14,3 milioni di follower su Instagram, suggerisce la direzione intrapresa da Vuitton. Quale? Il potere della celebrity e il consenso di massa per il suo business maschile. L’audace scelta è in contrasto con il percorso di stampo tradizionale che Kering segue con la nomina di Sabato De Sarno alla guida di Gucci.

“Un eccitante capitolo”

Per il poliedrico Williams, secondo WWD, Vuitton ora diventa il principale impegno. “Sono lieto di dare il benvenuto a Pharrell come nostro nuovo direttore creativo uomo, dopo che ha già collaborato con LV nel 2004 e nel 2008– ha dichiarato il CEO Beccari in una nota –. La sua visione creativa oltre la moda porterà senza dubbio Louis Vuitton verso un nuovo e molto eccitante capitolo”. Al di là dei successi musicali, Williams non è proprio a digiuno di moda. All’inizio degli anni Duemila ha collaborato con l’icona della moda giapponese Nigo per fondare il marchio pionieristico di streetwear Billionaire Boys Club e un marchio di scarpe ispirato allo skateboard, Ice Cream. Poi ha collaborato con Diesel, Chanel, Moncler, Tiffany. Da molto tempo collabora con Adidas. Una collaborazione che, secondo fonti, dovrebbe proseguire. (mv)

In foto, Pharrell Williams in un frame della videoclip di Happy

