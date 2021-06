Berluti e Chanel coniugano pelle, lusso e audio hi-fi

Pelle, lusso e audio di alta qualità. Il mix tocca con le collezioni Berluti con Bang & Olufsen e con Chanel vette elevatissime. Il diffusore Beolab 90 Berluti Edition ha una potenza di 8.200 watt e costa circa 137.000 dollari. Può essere collegato alla TV pieghevole da 46.500 dollari di Bang & Olufsen rivestita in pelle. Chanel ha invece presentato una collana con custodia per AirPods da 2.675 dollari, 20 volte il prezzo dell’auricolare.

Pelle, lusso e audio

Berluti e Bang & Olufsen hanno collaborato per realizzare una collezione composta da sei accessori in edizione limitata. Qui le migliori apparecchiature audio danesi si uniscono alla pelle Venezia di Berluti. La capsule si compone di 4 accessori da viaggio (cuffie wireless, altoparlante bluetooth, altoparlante wireless e una pochette custodia) e 2 per la casa (i diffusori Beolab 90 e il televisore Beovision Harmony). “Insieme a Berluti, mettiamo in primo piano il meglio dell’artigianato della pelle con la nostra esperienza nel suono e nel design – commenta Christoffer Poulsen, di Bang & Olufsen, con CPP Luxury –. Proponiamo una collezione davvero straordinaria”.

Il porta AirPods

Chanel ha realizzato una catenina di perle e pelle intrecciata che include due custodie protettive in pelle. È adatta per i classici AirPods e AirPods Pro. È disponibile in bianco e nero ed è realizzata in agnello. La parte anteriore della custodia è decorata con il classico logo Chanel doppia C impreziosito da strass. Il prezzo è di 2.675 dollari, che è circa 20 volte il prezzo dell’auricolare. (mv)

