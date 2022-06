Bottega Veneta sfida la sostenibilità: al vero lusso serve tempo

Le tre mosse di Bottega Veneta per la sostenibilità. Uno: Bottega Series. Due: la garanzia a vita per i propri prodotti. Tre: una app interna. Ciò che unisce le tre iniziative è il tempo, nel duplice senso di durabilità e atemporalità dei prodotti. L’idea della griffe controllata da Kering è quella di ridurre la produzione complessiva nei prossimi anni, concentrandosi, però, su prodotti di alta qualità e timeless, che presto saranno venduti con una garanzia a vita. “Il vero lusso richiede tempo – afferma il CEO Leo Rongone -. Contiamo i giorni, non le ore, quando realizziamo le nostre borse”.

Bottega Veneta alza l’asticella green

Rongone è intervenuto al Global Fashion Summit di Copenhagen. E ha annunciato alcuni percorsi intrapresi dal marchio per elevare il proprio livello di sostenibilità. Come Bottega Series, uno spazio (già) accessibile dall’e-commerce del marchio e da cui sono tratte le due immagini che vedete nella foto. Qui sono in vendita borse realizzate prendendo ispirazione dagli intramontabili modelli in pelle delle collezioni passate. I prodotti Bottega Series saranno venduti a prezzo pieno, rispecchiando il fatto che il loro valore non viene eroso dal tempo.

Il vero lusso richiede tempo

La durabilità del prodotto è alla base di tutta la filosofia sostenibile e circolare del brand. Con Bottega Series il marchio della scuderia Kering sfida la stagionalità dei prodotti. “Vogliamo che i nostri prodotti siano utilizzati più a lungo, per ridurre il numero di sostituzioni e diminuire il nostro impatto ambientale” dice Rongone, come riporta Vogue Business. “Creiamo collezioni essenziali, non seguiamo le tendenze del mercato” insiste il CEO. Proprio per questa ragione, la griffe sta pensando a un programma capace di offrire una garanzia a vita per i propri accessori.

L’app interna

Durata, artigianalità e creatività sono i pilastri del saper fare di Bottega Veneta che dalla fine del 2021 ha sviluppato un’applicazione interna per semplificare la gestione della sostenibilità per il suo personale. L’applicazione è utilizzata in tutta l’azienda, dai designer agli sviluppatori di prodotto, dagli addetti alla produzione e a quelli della vendita al dettaglio. La sfida di Bottega Veneta alla sostenibilità è, anche, un fattore di condivisione. (mv)

