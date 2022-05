Movimenti creativi: Sahin da Bottega Veneta, Bally con Zara

Bottega Veneta si rafforza nella calzatura ingaggiando Safa Sahin, ormai ex head of footwear di Balmain. Zara continua nella sua strategia di elevare il proprio posizionamento attraverso le collaborazioni. L’ultima vede protagonista Rhuigi Villaseñor, dallo scorso gennaio direttore creativo di Bally. Nasce così la collezione RHU che punta su T-shirt e calzature.

Sahin da Bottega Veneta

Safa Sahin, designer delle sneaker di Balmain ed ex Nike, ha cambiato team. Vestirà la “maglia verde” di Bottega Veneta, andando a lavorare sull’offerta di nuovi modelli di scarpe della griffe vicentina. Lo ha annunciato lo stesso stilista sul suo profilo Instagram (nella foto). Sahin, sottolinea Pausemag, è la mente che ha concepito una serie di modelli di scarpe Balmain di successo. Per esempio, le discusse sneaker Unicorn e le popolarissime ciabatte in pelle. Lavorerà al fianco di Matthieu Blazy, direttore creativo della griffe in orbita Kering.

Bally con Zara

Dal lusso al fast fashion. Da Bottega Veneta a Zara. Il marchio più importante del colosso galiziano Inditex sta rilasciando diverse capsule nate da collaborazioni al fine di elevare il suo posizionamento. L’ultima vede protagonista Rhuigi Villaseñor, fondatore, direttore creativo e CEO del marchio Rhude, specializzato in streetwear di lusso. Dall’inizio dell’anno Villaseñor è direttore creativo dell’azienda svizzera di calzature e accessori Bally, di proprietà di JAB Holdings. Come scrive Modaes, oggi, lunedì 16 maggio, è stata lanciata sul mercato RHU, la collezione di moda maschile. Calzature e T-shirt sono le due categorie di prodotto su cui punta la collezione. (mv)

Leggi anche: