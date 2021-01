Burberry si ritiene soddisfatto del -4% da ottobre a dicembre

Tutto sommato, Burberry si ritiene soddisfatto dei risultati del trimestre ottobre-dicembre (fino al 26). D’altronde il coronavirus si fa ancora sentire sulle attività, al punto che il gruppo britannico rimane ancora cauto sulle prospettive. Alla pandemia, oltretutto, vanno aggiunte le incognite legate a Brexit e alla sospensione del sistema tax free nel Regno Unito. Burberry considera come punto chiave della sua strategia la vendita a prezzo pieno della pelletteria e dei capispalla, cresciuta tra gli adolescenti.

Burberry si ritiene soddisfatto

“Abbiamo assistito a un forte aumento delle vendite a prezzo pieno. Le nostre collezioni e la nostra comunicazione hanno avuto buona eco tra la clientela più giovane e tra i clienti già esistenti – è il commento del CEO Marco Gobbetti –. Sebbene le prospettive a breve termine rimangano incerte, siamo in una buona posizione per accelerare quando la pandemia si attenuerà”. I dati divulgati da Burberry riguardano il fatturato retail, che nel terzo trimestre è diminuito del 4% a cambi attuali e del 5% a cambi costanti. Le vendite comparabili nello stesso periodo sono scese del 9%, mentre quelle digitali a prezzo pieno sono aumentate di oltre il 50%. Nei negozi cinesi le entrate sono cresciute dell’11%. I ricavi sono diminuiti dell’8% nelle Americhe e del 37% in Europa e Medio Oriente.

Le collezioni

“Le nostre collezioni hanno attirato nuovi clienti – si legge nella nota –, portando a una crescita a due cifre nelle vendite a prezzo pieno”. La strategia porterà un aumento della marginalità e alla riduzione delle scorte di magazzino. La pelletteria ha registrato buoni risultati, “sostenuta dal programma di aperture di negozi e pop-up, ancora in corso, e dalle vendite a prezzo pieno verso gli adolescenti”. Burberry ha anche accennato alle conseguenze di Brexit (“ci aspettiamo un modesto aumento dei costi”) e alla sospensione degli acquisti tax free per i turisti stranieri. Questo avrà un impatto “più significativo” quando si tornerà a viaggiare. E Burberry sta cercando strade per mitigare questo impatto. (mv)

