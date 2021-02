Capri Holdings: l’ultima trimestrale ringrazia Versace

“Entro l’anno fiscale 2023 (1° aprile 2022 – 31 marzo 2023, ndr), prevediamo che i ricavi e gli utili per azione supereranno i livelli pre-pandemici”. Lo ha detto John D. Idol, CEO di Capri Holdings, nel presentare i risultati finanziari del terzo trimestre 2020/2021. In sintesi: ricavi superiori alle aspettative, ma inferiori alle stime. Il gruppo USA, in particolare, ringrazia Versace che ha trainato le vendite.

Capri ringrazia Versace

Capri Holdings ha chiuso il suo terzo trimestre con un fatturato di 1,3 miliardi di dollari, -17,1% a cambi attuali e -19,5% a cambi costanti. La stima degli analisti citati da Reuters era di 1,33 miliardi di dollari (dati IBES di Refinitiv). Le vendite online sono cresciute del 65%, idem quelle offline in Asia e per tutti i brand posseduti del gruppo. Il quale ringrazia Versace che ha incassato 195 milioni di dollari, in pari rispetto all’anno precedente (-6,7% a cambi costanti) e capace di generare un utile operativo. I ricavi di Jimmy Choo sono stati di 121 milioni di dollari: -26,7% a cambi attuali e -27,3% a cambi costanti. Michael Kors ha generato 986 milioni di dollari -18,6% a cambi attuali e -20,6% a cambi costanti.

Il commento

“Valutando la situazione dall’inizio della pandemia, siamo incoraggiati dalle prestazioni di tutte le nostre maison. Perché dimostrano la forza del nostro portafoglio così come la resilienza e la flessibilità delle nostre attività” ha commentato Idol. “Siamo soddisfatti dei risultati del terzo trimestre poiché i ricavi hanno superato le nostre aspettative. I guadagni sono stati significativamente più alti del previsto, guidati da una rilevante espansione del margine lordo”. Capri ha chiuso i 9 mesi dell’esercizio con ricavi a quota 2,863 miliardi di dollari (-34,3% a cambi attuali) di cui Versace 483 milioni (-23,2%), Jimmy Choo 294 milioni (-34,4%) e Michael Kors 2,086 (-36,4%). (mv)

Immagini tratte da michaelkors.it (a sinistra) e versace.com (a destra)

