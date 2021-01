Il lusso e l’occasione dell’Anno del Bue (con qualche timore)

Il Capodanno cinese (12 febbraio 2021) offre una ghiotta occasione alle griffe del lusso per fare cassa e generare profitti nell’unico mercato attualmente positivo. Una strategia che si era diffusa già negli anni scorsi e che, quest’anno si è particolarmente intensificata. Ogni griffe propone una capsule collection ad hoc per celebrare l’ingresso nell’Anno del Bue. I brand, però, dovranno fare i conti con le nuove restrizioni causate da Covid-19 che limiteranno i viaggi interni e, inevitabilmente, penalizzeranno le vendite.

Qualche timore

Proprio a causa delle restrizioni, i funzionari del governo cinese si aspettano che i cittadini facciano “solo” 1,7 miliardi di spostamenti durante i 7 giorni di vacanza previsti per il Capodanno. In altre parole: il 40% in meno rispetto al 2019 e appena +10% rispetto al 2020, quando la pandemia blindava Wuhan. Solitamente questo periodo viene usato da milioni di lavoratori lontani da casa per tornare nei luoghi di origine. Ma, come sottolinea CPP Luxury, nelle ultime settimane molte amministrazioni locali hanno invitato la cittadinanza a non allontanarsi troppo dai luoghi di lavoro, a sottoporsi a test antivirus e a mettersi in quarantena prima di viaggiare. “Restrizioni che potrebbero smorzare l’auspicato boom della spesa dei consumatori” ha commentato Catherine Lim, l’analista di Bloomberg Intelligence.

L’occasione dell’Anno del Bue



Che il lusso confidasse sul Capodanno cinese per risollevare il livello delle proprie casse si capisce dal numero delle capsule sfornate per celebrare l’evento. Il pezzo centrale, per tutti, è la borsa, ovviamente in pelle. Gucci ha scommesso su Doraemon, il famoso gatto-robot animato, impresso su diversi prodotti in particolare scarpe e borse. Burberry ha lanciato prodotti in edizione limitata con un nuovo monogramma ispirato al bue insieme ad articoli con nuove colorazioni. Bulgari ha promosso la nuova capsule collection di borse e accessori Serpenti Forever. La nuova versione bianca della famosa borsa Saddle, arricchita da un motivo di ortensie punteggiato in rosso, è il pezzo di spicco della collezione con cui la griffe francese ha reso omaggio all’Anno del Bue insieme allo stilista e artista Shawn Stussy. Versace presenta una capsule collection con “stampe vivaci ed esaltanti”. Non passa inosservata la borsa a mano Moschino in pelle di colore rosso vivo dalla quale spuntano due grandi corna in nappa color oro. Per Fendi nuove Baguette, Peekaboo e micro pouch realizzate in edizione limitata. (mv)

Foto: a destra una borsa che fa parte della capsule collection di Versace (immagine tratta da versace.com), a sinistra il modello “cornuto” di Moschino (immagine tratta da moschino.com



Leggi anche: