Chi è al comando del ranking dei brand italiani dal maggior valore

Chi c’è al comando del ranking di Kantar? “BrandZ Top 30 Most Valuable Italian Brands 2021” misura il valore dei marchi italiani, combinando i dati finanziari con la ricerca sulla brand equity. Ebbene Gucci ha una brand value di 33,8 miliardi di dollari, quasi tre volte superiore rispetto al secondo classificato (Enel). Bottega Veneta (+54% sul 2020) e Fendi (+48%) sono i brand che nell’edizione 2021 registrano la crescita maggiore. Nonostante il 2020 sia stato l’anno della pandemia, la classifica evidenzia la continua crescita del valore dei brand italiani, in particolare quelli del lusso, che rappresentano il 42% del valore totale dei primi 30.

Al comando del ranking

Per il terzo anno consecutivo Gucci si conferma marchio di maggior valore in Italia. Il brand del duo Bizzarri-Michele vanta un incremento del 12% nel 2020. Gli investimenti sul digitale e sulla brand experience sono gli elementi che hanno influito sul successo di Gucci. Secondo Fashion Network, il marchio vanta una community di 85 milioni di follower. Robert Triefus, vice presidente esecutivo, brand e customer engagement di Gucci, sottolinea con WWD “la capacità di reinventare e garantire costantemente ciò che è rilevante oggi“. Enel e Tim completano il podio. Per la moda. Prada, con un valore di quasi 4 miliardi di dollari, è al sesto posto, Fendi ottavo, Bottega Veneta (12), Armani (13), Bulgari (15) e Salvatore Ferragamo (19).

Le condizioni dell’Italia

Sui 30 marchi in classifica, 17 hanno aumentato il loro valore, in media del 24%. Quello che è cresciuto di più è Bottega Veneta (2,2 miliardi di dollari, + 54%), mentre al terzo posto c’è Fendi (3,2 miliardi di dollari, + 48%). “Nonostante la crisi economica e sanitaria, i brand italiani hanno dimostrato che la crescita arriva quando si ha il coraggio di decidere dove concentrarsi e come reagire – commenta Federico Capeci, CEO Italia, Grecia e Israele, Insights Division Kantar -. Oggi è più importante che mai sapere cosa pensano i clienti e rispondere rapidamente. I brand hanno bisogno di strategie che pensino all’oggi, guardino al futuro e siano implementate con rigore per il successo a lungo termine”. (mv)

