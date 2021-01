Nuovo anno, nuovo ritocco dei listini. Almeno in Cina. Hermès ha praticato un aumento di circa il 5% dei cartellini, Bottega Veneta tra il 3% e il 10%. Ma non sono questi i soli brand che alzano i prezzi. Le informazioni condivise dai daigou, poi, parlano di aumenti in vista anche per Louis Vuitton (dal…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI