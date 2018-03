Colpo a sorpresa di Burberry: Riccardo Tisci è il nuovo direttore creativo

“Sono davvero onorato e felice di entrare a far parte di Burberry come suo nuovo direttore creativo e ritrovare Marco Gobbetti. Ho un enorme rispetto per l’heritage britannica di Burberry, il suo fascino esercitato in tutto il mondo e sono davvero entusiasta del potenziale di questo brand eccezionale”. Così parlò Riccardo Tisci, stilista, commentando la nomina a successore di Christopher Bailey, che in Burberry ha gestito (non solo) la creatività per 17 anni. Tisci era “disoccupato” da un anno, quando uscì da Givenchy (della quale Gobbetti fu ceo dal 2004 al 2008) e il suo nome è rimbalzato più volte nella ruota del totostilista che lo voleva destinato, in particolare, a diventare direttore creativo di Versace. Marco Gobbetti, da parte sua, si è detto “felice” dell’arrivo di Tisci, che considera “uno dei designer di maggior talento di oggi. Le sue creazioni hanno un’eleganza contemporanea e il suo talento nel fondere streetwear e high fashion è altamente rilevante per il consumatore di beni di lusso”.