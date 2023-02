Come partecipare al premio Maestri d’Eccellenza di LVMH e Fendi

Fendi rinnova il suo impegno per sostenere il patrimonio artigianale italiano. In collaborazione con Camera della Moda e Confartigianato, la griffe in orbita LVMH ha presentato il premio “Maestri d’Eccellenza” per gli artigiani italiani. Il premio vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della trasmissione del savoir-faire italiano nel lusso e premiare gli artigiani più creativi. “Quello che facciamo è una goccia nell’oceano. Il prossimo passo deve essere a livello istituzionale”, afferma il CEO di Fendi Serge Brunschwig.

L’impegno di Fendi

Negli ultimi anni Fendi ha aumentato gli investimenti in Italia. Non solo dal lato strettamente produttivo, come dimostrano la nuova pelletteria in Toscana e il nuovo calzaturificio nelle Marche. Ma anche nel preservare e valorizzare il patrimonio artigianale. Nel 2020 e 2021 il brand ha promosso il progetto “Hand in Hand”. Atelier e laboratori artigianali di tutte le regioni italiane sono stati chiamati a realizzare la propria versione dell’iconica borsa Baguette. E oltre a sostenere diverse scuole di formazione, Fendi ha anche partecipato all’iniziativa Journées Particulières di LVMH.

Come partecipare al concorso

Il premio “Maestri d’Eccellenza” è suddiviso in tre categorie. “Maestro artigiano d’eccellenza” si rivolge ad artigiani e aziende artigianali che hanno almeno 5 anni di esperienza. “Maestro artigiano emergente d’eccellenza” è dedicato ai talenti emergenti che hanno un progetto creato durante gli ultimi 5 anni. E infine “Maestro dell’innovazione d’eccellenza” è riservato ad aziende e professionisti che si sono distinti per la capacità di innovazione. I candidati possono presentare domanda per una sola delle tre categorie disponibili. Le candidature sono aperte da oggi 15 febbraio al 14 maggio. I tre vincitori riceveranno 10.000 euro da reinvestire nella propria azienda. Nonché l’esposizione mediatica (stampa e digitale) e le sessioni di mentoring con esperti Fendi. La cerimonia di premiazione avverrà a settembre.

Le parole di Brunschwig

“L’artigianato deve essere difeso, mostrato, comunicato e dobbiamo assicurarci che il settore abbia vita lung – afferma Brunschwig a WWD –. Se crescono i fatturati delle aziende, vuol dire che cresce anche il carico di lavoro”. A detta di Brunschwig tra le urgenze non c’è solo il ricambio generazionale, ma in generale nuove assunzioni (tema al centro del n. 2 – 2023 del magazine La Conceria). “Non c’è questa forza lavoro in Italia, a causa dei bassi livelli di natalità – conclude – ma anche di generazioni che optano per l’istruzione classica piuttosto che per quella tecnica. Quello che facciamo è una goccia nell’oceano. Il prossimo passo deve essere a livello istituzionale”. (mv)

Foto da Fendi Hand in Hand

