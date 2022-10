Pronti, via: Fendi inaugura il New Factory Shoes di Fermo

Fendi ha inaugurato il 5 ottobre il New Factory Shoes di Fermo. Il marchio del gruppo LVMH ha investito 12 milioni di euro per modernizzare il processo produttivo. A pieno regime la fabbrica impiegherà 300 persone, dalle 120 che lavoravano nella sede di Porto San Giorgio. Sede che, ora, potrebbe passare a un’altra maison della stessa holding, Loro Piana. All’inaugurazione hanno partecipato il CEO di Fendi, Serge Brunschwig, e i circa 80 artigiani che già lavorano in New Factory Shoes (nella foto).

7.000 mq per 300 persone

E così Fendi il 5 ottobre ha inaugurato il New Factory Shoes di Fermo. Qui ha trasferito la produzione calzaturiera che da oltre 10 anni si svolgeva a Porto San Giorgio. Brunschwig aveva annunciato l’apertura del nuovo stabilimento di oltre 7.000 metri quadrati nel 2021. La maison in orbita LVMH ha iniziato i lavori di riqualificazione del fabbricato industriale ad aprile. Investendo complessivamente circa 12 milioni di euro, dicevamo, soprattutto in nuovi macchinari.

Nuova inaugurazione in vista

L’inaugurazione non si è svolta alla presenza della stampa. Brunschwig non ha rilasciato dichiarazioni. Secondo rumors, il sito produttivo che Fendi lascerà a Porto San Giorgio passerà a Manifattura Loro Piana, che attualmente ha una sede a Porto Sant’Elpidio. Sede che comunque dovrebbe mantenere. A proposito di inaugurazioni, il 12 ottobre è in calendario quella di Fendi Factory di Bagno a Ripoli, in Toscana. Qui la griffe ha investito complessivamente 57 milioni di euro. Saranno 133 le nuove assunzioni previste in prima battuta per il nuovo sito produttivo di borse e pelletteria. (mv)

