È una rovente estate quella del lusso. C’è il boom negli USA, certo. Ma anche il rallentamento in Cina, il rischio che la crisi delle criptovalute rovini la condizione finanziaria di molti. Per non parlare della guerra e della crescente inflazione. Se ai clienti facoltosi poco importa del prezzo della benzina, tutti gli altri potrebbero…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI