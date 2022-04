Diego Della Valle bacchetta la politica e le banche d’affari. Ma ha (nuovamente) parole dolci per LVMH. La politica: perché non sta adeguatamente supportando la filiera. Le banche italiane: perché non hanno agevolato la creazione di un polo del lusso e perché non “stanno a sentire i singoli imprenditori”. LVMH: perché è socio di minoranza…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI