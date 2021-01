Dior: 1 minuto e 8 secondi di meraviglia artigianale (VIDEO)

Da scrivere c’è poco. Giusto qualche (sostanziale) dettaglio. C’è, invece, la necessità di cliccare qui sotto, guardare questo video e assistere a 1 minuto e 8 secondi di meraviglia artigianale. Riguardano la nuova it bag griffata Dior e il modo in cui la griffe la confeziona.

1 minuto e 8 secondi

La meraviglia artigianale che sta alla base del modello Dior Caro è tutta italiana, dalla pelle alla manifattura, che prevede anche dettagli in oro. Passando per una lunghissima, minuziosa serie di passaggi intermedi. La pelle di vitello, come scrive vogue.it, dopo la fase di taglio passa “alla fase di trapuntatura che richiede ben 18.000 punti e che dà vita all’iconica trama geometrica Dior”. La nuova it bag della griffe francese è disponibile in due dimensioni.

