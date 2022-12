Dopo il gruppo, anche il marchio Prada ha un nuovo CEO: è D’Attis

Dopo la nomina di Andrea Guerra nel ruolo di amministratore delegato del gruppo Prada, arriva quella del nuovo CEO del marchio Prada. È Gianfranco D’Attis (in foto), il cui ultimo incarico è stato quello di presidente di Christian Dior Americas. In virtù della sua esperienza nel retail di lusso, è il commento affidato a una nota, D’Attis può lavorare allo sviluppo del brand su tutti i mercati.

Il nuovo CEO di Prada

Tutto in una settimana. E tutto facendo shopping all’interno del gruppo LVMH. Prima è venuta la nomina di Andrea Guerra (membro del comitato esecutivo nonché capo di Hospitality Excellence della holding francese) alla carica di amministratore delegato del gruppo. Qui sostituisce il “patriarca” Patrizio Bertelli, marito di Miuccia Prada, e soprattutto ha il compito di preparare l’ascesa del delfino Lorenzo Bertelli. Ora è il momento del nuovo CEO anche per il marchio Prada. D’Attis, laureato alla Graduate School of Business Administration di Zurigo e poi specializzato al Senior Executive Program presso la Columbia Business School di New York, entra in carica il prossimo 2 gennaio.

Leggi anche: