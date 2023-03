Dopo le scarpe, le borse: Amina Muaddi di successo in successo

Amina Muaddi prova a replicare con le borse il successo ottenuto con le calzature: a settembre lancerà una ampia collezione di pelletteria. Insieme ai gioielli, è la categoria su cui punta la designer per sviluppare le vendite. Dopo appena 5 anni di attività, il marchio omonimo ha chiuso il 2022 a 55 milioni di euro di ricavi, più del doppio rispetto ai 20 milioni del 2020. La stilista (35 anni), nata da padre giordano e madre rumena, ha vinto il premio “Innovazione nel campo della moda” da Neiman Marcus. Lo riceverà il prossimo 5 marzo, durante la settimana della moda di Parigi.

Un’imprenditrice visionaria

Il retailer statunitense del lusso vede Amina Muaddi (a sinistra nella foto tratta da Instagram) “non solo come una designer, ma anche come un’incredibile visionaria e leader aziendale“. Lo dice Lana Todorovich, chief merchandising officer di Neiman Marcus. “È una cosa rara nel nostro settore vedere un marchio così giovane riscuotere un successo così immediato“. Fondato nel 2018, non solo ha raggiunto i 55 milioni di euro di fatturato, ma vanta oltre 85 punti vendita all’ingrosso a livello internazionale. La produzione delle calzature viene svolta da Sergio Rossi.

Il segreto del successo

Muaddi ha dichiarato a WWD che il successo delle collezioni si basa su un segreto molto semplice: “90% comodità e 10% di pura creatività“. Un esempio? La calzatura con plateau Yigit ((nella foto a sinistra). “Ho dovuto adattarla ai limiti dell’indossabilità” ha detto Muaddi, rendendo merito agli artigiani italiani con cui ha perfezionato il modello.

Dopo le scarpe, le borse

Muaddi ha rivelato che nel 2023 ci saranno due novità principali. Ad agosto, a 5 anni dalla fondazione del marchio, la collezione di calzature verrà “rinfrescata” con un mix di nuove strutture e silhouette. A settembre verrà decisamente ampliata la collezione di borse. “Non vedo l’ora di lanciarne di vere e proprie dopo aver flirtato con le miniborse come concetto” dice la designer. Le borse sono prodotte in Italia con pellami italiani. (mv)

