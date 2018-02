Fendi risolve il “dopo Beccari”: è Serge Brunschwig il nuovo ceo

LVMH risolve il “dopo Beccari”. Il nuovo ceo di Fendi è Serge Brunschwig. Come nel caso di Pietro Beccari, passato a gestire Christian Dior Couture, si tratta di una ridefinizione di incarichi interna al gruppo francese. Brunschwig è in LVMH dal 1995, occupando ruoli da top manager in Sephora, Louis Vuitton e Céline, e ora si interfaccerà con Toni Belloni, direttore generale delegato del gruppo Lvmh che ha dichiarato: “Serge ha una grande esperienza nel mondo del lusso, sia nella parte commerciale che nella gestione delle operations e dello sviluppo di marca. Sarà un eccellente leader per guidare la maison Fendi e la sua organizzazione di grande qualità verso nuovi traguardi”. (mv)