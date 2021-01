Nel nuovo board di Ferragamo Norsa e Le Divelec in forse, dicono

Ferragamo annuncia cambiamenti nella composizione del nuovo CdA. E, di rimbalzo, si scatenano rumors sulla possibile uscita del vicepresidente esecutivo Michele Norsa e dell’amministratore delegato Micaela Le Divelec Lemmi. La data fatidica sarebbe l’assemblea annuale in calendario il 22 aprile 2021. Rumors che seguono quelli di fine 2020 su presunti colloqui (smentiti dalla società) con acquirenti interessati alla quota di minoranza della griffe.

Nuovo CdA

Il mandato del CdA scade il prossimo aprile, con l’approvazione del bilancio 2020. In vista dell’appuntamento Ferragamo Finanziaria, che controlla Salvatore Ferragamo, ha annunciato che il prossimo board sarà più piccolo, ma con un maggior numero di manager indipendenti. Il suo presidente, inoltre, non avrà poteri esecutivi. Per individuare i nuovi membri, Ferragamo Finanziaria ha incaricato una società.

Le intenzioni

Le intenzioni della famiglia Ferragamo aprono a diversi scenari. WWD cita fonti di mercato secondo cui Norsa e Le Divelec sarebbero in uscita. Inoltre, un CdA più indipendente ha riacceso le speculazioni su una possibile cessione, totale o parziale. Una eventualità che la famiglia Ferragamo ha smentito più volte. L’ultima risale a qualche settimana fa quando Reuters riportava che la famiglia proprietaria ha svolto incontri informali con gli investitori per la cessione di una quota di minoranza. (mv)

