Ferragamo sostiene l’ospedale pediatrico Anna Meyer con 1,5 mln

L’accordo è di durata triennale e prevede la collaborazione per l’acquisto di macchinari speciali e per il piano di ampliamento del nosocomio. Salvatore Ferragamo sostiene la fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer con un impegno di 1,5 milioni di euro. “La sostenibilità è una sfida positiva che abbiamo deciso di adottare a favore delle generazioni future – commenta in una nota il presidente Ferruccio Ferragamo (nella foto, Imagoeconomica) –. In questo particolare momento storico, dove tutti ci troviamo più che mai ad affrontare fenomeni che minano la salute e la sicurezza delle persone, è nostro compito ispirare il nostro operato ai principi di solidarietà e generare valore positivo”.

Ferragamo sostiene

Nell’ambito dell’accordo, Ferragamo ha contribuito all’acquisto “di uno spettrometro di massa tandem – spiegano i diretti interessati –, un nuovo macchinario da utilizzare per la diagnostica delle malattie rare e per lo sviluppo di nuove metodiche di ricerca scientifica sulle malattie del metabolismo”. Non solo. In virtù della partnership il gruppo “sosterrà lo sviluppo clinico della cardiologia pediatrica insieme al piano di ampliamento dell’ospedale. Contribuendo quindi allo sviluppo del Parco della Salute. Qui verrà realizzata una grande struttura dedicata alla gestione delle attività diurne e alla neuropsichiatria infantile”. Ma sostenibilità sociale vuol dire anche altro. Per esempio: attenzione al personale: “Sono anche previste ulteriori attività di collaborazione – conclude il comunicato – attraverso iniziative comuni e partecipazione dei dipendenti dell’azienda a maratone e altre competizioni solidali”.

