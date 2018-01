Griffe in corsa per il Capodanno cinese. Collezione all’insegna del Cane per Gucci. Fuochi d’artificio per Loewe

Gucci prepara il conto alla rovescia per il Capodanno cinese con una collezione ad hoc. Il prossimo 16 febbraio la maison accoglierà il nuovo anno dedicato al cane con una serie di prodotti pensati esclusivamente per l’occasione. L’ispirazione arriva da un cuscino dato in dono dall’artista Unskilled Worker, all’anagrafe Helen Downie, al direttore creativo Alessandro Michele in cui sono ritratti i suoi due boston terrier. Bosco e Orso, questi i nomi dei due cani, sono diventati così i protagonisti di molti prodotti della collezione, che comprende capi d’abbigliamento, calzature, borse, valigie, piccola pelletteria e accessori. I loro musi fanno capolino su pochette e portafogli in pelle, sneaker, gioielli e sulle borse (ahimè, in tessuto) Gucci Supreme. Capodanno cinese: il 2018 è l’anno del cane. Loewe, per festeggiare ha lanciato Fireworks, collezione che come motivo stilistico ha, per l’appunto, i fuochi d’artificio impressi in alcuni oggetti come portafogli, borse, pochette e uno zaino da 2.200 euro. (mv)