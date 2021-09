Hender Scheme ribalta Tod’s per la quarta storia di Factory

Tod’s ha presentato la quarta storia del progetto Tod’s Factory realizzata con il brand giapponese Hender Scheme, fondato nel 2010 da Ryo Kashiwazaki. Focus: scarpe e sneaker. Nato a Tokyo nel 1985, il designer ha iniziato la sua carriera nel 2005, lavorando in una fabbrica di scarpe quando era studente universitario. L’amore per la pelle e per le lavorazioni artigianali rappresenta la base sulla quale è nata la capsule collection con Tod’s. La quale arriva dopo quelle sviluppate con Alessandro dell’Acqua, Mame e Alber Elbaz.

La quarta storia di Factory

Ryo Kashiwazaki ha lavorato a fianco del direttore creativo di Tod’s, Walter Chiapponi, e a distanza con gli artigiani del brand per scambiarsi campioni e prototipi. Nonostante la sua esperienza nella produzione di scarpe, il designer ha affermato di essere rimasto sorpreso dall’abilità degli addetti Tod’s, come riporta WWD. Hender Scheme non si è concentrato solo sull’aspetto degli articoli, ma anche sulla loro funzionalità e sun particolare modalità operativa. In altre parole, ha cercato di valorizzare, nel passaggio degli articoli tra gli artigiani, l’impronta manuale di ognuno di essi.

La stessa filosofia

“Sia Tod’s sia Hender Scheme condividono l’idea di realizzare oggetti nel rispetto degli artigiani e dell’artigianato. Ci sono molti prodotti che possono essere realizzati seguendo questa filosofia. Dal momento che Tod’s, come Hender Scheme, si concentra su scarpe e pelle, ho deciso di combinare le rispettive specialità osservando i punti in comune e le differenze. La mia idea era di capovolgere il logo Tod’s. Dot’s è il risultato” racconta Ryo nella nota stampa. La pelle è presente praticamente ovunque, dalla giacca tracksuit ai pantaloni, dal piumino con inserti in pelle a una bandana patchwork in pelle scamosciata, con inserti in pelle liscia.

