Tod’s Mosaic, capsule circolare che recupera gli scarti di pelle

Gli scarti di pelle si trasformano in borse e oggetti per la casa. Nasce così la collezione Tod’s Mosaic. È composta da shopping tote e pochette, realizzate in numero limitato, e da una selezione di oggetti per la casa ricavati con il medesimo processo di recupero. Tod’s ha presentato Mosaic lunedì 6 settembre nella boutique in via Montenapoleone (Milano), insieme alle opere realizzate ad hoc dall’artista statunitense Willie Cole in collaborazione con artigiani Tod’s. Anche per le opere di Cole si sono impiegati pellami, semilavorati e pezzi di recupero delle produzioni Tod’s.

La tecnica

Tod’s Mosaic riutilizza i pellami di scarto con la tecnica del patchwork. Come scrive l’azienda marchigiana, la tecnica ha origini nella tradizione italiana. Le donne, impegnate nelle numerose fabbriche di pelletteria e calzature, con i ritagli di produzione realizzavano piccole sporte per fare la spesa. Mosaic, disegnata dal direttore creativo Walter Chiapponi, prende spunto da questa usanza e la attualizza. L’ottica è circolare: il gruppo persegue la volontà di evitare sprechi dando una seconda vita a ritagli di pelle destinati altrimenti a discarica.

Le sculture Artcycling

Con la stessa filosofia e modalità, in occasione del Supersalone Cole ha realizzato sculture di Artcycling. Dopo l’esposizione a Milano, viaggeranno tra Parigi, Londra, New York e Miami. “Attraverso Mosaic – dichiara la griffe marchigiana – si affermano i valori di Tod’s l’abilità manuale, la forte creatività e il legame con l’Italian lifestyle, uniti ad una forte attenzione alla salvaguardia dell’ambiente cui oggi nessuno si può sottrarre”. (mv)

Foto da Tod’s

Leggi anche: