L’errore da non ripetere, quello delle seconde linee. Il ruolo delle sneaker. E la nuova strategia per Cavalli. Ne ha parlato Ennio Fontana (nella foto) durante gli eventi Milano Fashion Global Summit e CEO Roundtable on Being Best-in-Class. Il direttore generale spiega di volere per il brand più inclusività e più Uomo (per arrivare in…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI