Il futuro di Gucci, la successione di Prada, chi vuole Minerva Hub

La parola chiave della settimana è: cambiamento. Oggetto: il lusso e la sua manifattura. Cambiamento nel senso delle pratiche strategiche da attuare per gestirlo in modo corretto, utile, evolutivo. Ecco, allora, che inevitabilmente si è continuato a dibattere del futuro di Gucci dopo la rottura del rapporto con il suo ultimo Re Mida: Alessandro Michele. Di conseguenza, è emersa la necessità di fare il punto sul possibile shake up creativo che potrebbe innescarsi nel settore del lusso. Poi, è arrivata la notizia della real politik di Prada in relazione alla transizione generazionale al suo vertice. Infine: tutti a cercare di scoprire chi sarà il fondo che entrerà nel capitale di Minerva Hub, piattaforma integrata della manifattura italiana fashion che da un lato compra e dall’altro sta cercando di farsi comprare per avere liquidità sufficiente per acquisire ancora.

Il futuro di Gucci

Abbiamo chiesto ad alcuni analisti del lusso di aiutarci a fare luce sul futuro di Gucci, del suo ex stilista e su come le griffe stanno ridefinendo le dinamiche dei loro uffici creativi. Le risposte, oltre ad aver generato molto traffico, sono state tutte molto interessanti.

La successione di Prada

Patrizio Bertelli è uno che guarda al futuro. Ecco perché sta costruendo la struttura che possa accompagnare il figlio Lorenzo a prendere il suo posto al vertice del Gruppo Prada.

Chi vuole Minerva Hub

Mentre continua e continuerà a comprare aziende fornitrici della moda e del lusso, Minerva Hub ha attivato la procedura per accogliere un investitore forte nel suo capitale. Il totonomi è di assoluto livello.

