Il rilancio di Alaïa, dal retail al nuovo stilista: Pieter Mulier

Richemont ha scelto un direttore creativo per Alaïa. È il designer belga Pieter Mulier (a sinistra nella foto), per 15 anni braccio destro di Raf Simons. La sua prima collezione esordirà nella stagione Primavera-Estate 2022. Il conglomerato svizzero del lusso ha rilevato il marchio nel 2007 per poi consegnarne le chiavi alla CEO Myriam Serrano. La quale si è impegnata in una differenziata strategia di rilancio del brand che, da novembre 2017, è orfano del suo fondatore, il designer Azzedine Alaïa. L’ultima mossa è, dunque, la nomina del direttore creativo.

Il rilancio di Alaïa

In un’intervista concessa a Fashion Network, Myriam Serrano ha sottolineato che la crescita dei ricavi della griffe è stata determinata in particolare dalle vendite online e dal mercato cinese. Le prossime mosse prevedono di aumentare il numero dei negozi fisici (il brand ne possiede 6) con un’apertura a New York e una in Cina. Non solo, Per migliorare il suo posizionamento, Serrano ha ridotto quasi della metà i 140 distributori wholesale. Interessante anche un’altra operazione di marketing compiuta dal CEO di Alaïa. Ha aperto a Parigi La Petite Boutique dove il brand vende solo ad addetti ai lavori e amici pezzi accuratamente selezionati dalla collezionista Anouschka tra le precedenti collezioni. Tra questi, per esempio, anche gonne a tubino in pelle di agnello e borse di coccodrillo goffrate.

La sfida creativa

Prima di nominare Pieter Mulier, Alaïa ha potenziato l’Ufficio Stile, inserendo giovani creativi per progettare borse, occhiali da sole e le collezioni prêt-à-porter. E ora, con il nuovo direttore creativo, la griffe potrebbe tornare in passerella. “Qualunque cosa accada, penso che rispetteremo le tradizioni della maison, sfilando fuori stagione, come avrebbe fatto Azzedine” ha detto Serrano. (mv)

A destra, immagine tratta da maison-alaia.com

