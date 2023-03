Diego Della Valle e Brunello Cucinelli condividono un valore: l’idea che ci sia qualcosa di più importante dei margini. Sul tema della tutela della filiera, salvaguardia del patrimonio artigianale, responsabilità sociale delle aziende, i due imprenditori del lusso sono allineati. E immaginano un mondo nuovo, in cui lavorare in fabbrica non sia un’occupazione di serie…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI